Am 14. Juni startet visitBerlin ein neues Angebot auf seiner digitalen Wissensplattform TourismusHub: eine neunwöchige Fortbildungsreihe rund um das Thema Digitalisierung. Mit dem neuen Fortbildungsangebot will visitBerlin den Weg der Hauptstadt hin zur smarten Tourismus-Destination begleiten und gestalten sowie Tourismusunternehmen in zwei Monaten ‚digi-fit‘ machen. Dabei richtet sich die Digitalisierungsreihe im TourismusHub nicht nur an Mitarbeitende aus der Berliner Reisebranche, auch Interessierte aus anderen Bundesländern sind zur Lern-Journey eingeladen.

Die kostenfreie Reihe möchte allen Interessierten aus der Tourismus- und Eventbranche einen umfassenden Überblick über das große Zukunftsthema Digitalisierung bieten. Neben allgemeinen Informationen gehe es in den Online-Veranstaltungen und E-Learning-Kursen speziell um die Möglichkeiten, die die Digitalisierung für die Reisebranche bietet. Best-Practice-Beispiele sollen eine Vorstellung davon geben, wie weitreichend sich der Arbeitsalltag bereits geändert hat und welche weiteren Entwicklungen zu erwarten sind. Dazu soll es praxisnahe Tipps, Umsetzungshilfen und Checklisten geben. Abgerundet wird das Angebot durch Links zu zahlreichen Inhalten, die es auf den Seiten von visitBerlin schon zum Thema Digitalisierung gibt.

Von KI bis VR – ein Thema, viele Aspekte

Auftakt der Reihe bildet am 14. Juni eine Onlineveranstaltung mit dem Titel „Erweiterte Realität – Basics & Potenziale für unsere Branche“. Danach wird wöchentlich ein bestimmter Aspekt der Digitalisierung behandelt. Die Teilnehmenden erhalten dafür einen Newsletter mit Informationen und Links zu E-Learning-Kursen. Auf der Agenda steht in der zweiten bis vierten Woche der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Gestaltung von Text, Bild und Videos.

In Woche fünf wird dies bei einem weiteren Online-Event zum Thema „Wie KI die Digitalisierung der Branche unterstützt“ zusammengefasst. Als weitere Themen folgen dann der Umgang mit Daten (Open Data und Big Data) sowie Virtual Reality und Cybersicherheit. Den Abschluss der Reihe bildet eine Onlineveranstaltung mit dem Titel „Wie unterstützt das Thema Digitalisierung mein Business“. Alle Online-Events dauern 90 Minuten und bieten den Teilnehmenden auch Gelegenheit, eigene Fragen einzubringen.

Seit inzwischen zwei Jahren unterstützt visitBerlin mit der E-Learning-Plattform TourismusHub die Berliner Reise- und MICE-Branche. Mitarbeitende von Hotels, Kultureinrichtungen und Attraktionen, aber auch von den Berliner Bezirken können sich dort kostenlos registrieren. Im TourismusHub gibt es die Möglichkeit, sich zu aktuellen Themen rund um Tourismus, Tagungen und Kongresse zu informieren und ihr Netzwerk zu pflegen. Auch Workshops, Panels und Vorträge finden auf der Plattform statt.

Interessierte können sich für die Themenreihe Digitalisierung hier kostenfrei anmelden.