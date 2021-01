Mit einer neuen Plattform gibt die Messe Dortmund am 20. Januar den Startschuss zur „RoadToBOE“. Vor offiziellem Messebeginn sorgen zahlreiche Events für einen Vorgeschmack auf die diesjährige BOE Red 2021 am 09. und 10. Juni. In ihrem Pop Up Studio lädt die Messe Dortmund Experten wie Sabine Loos (Hauptgeschäftsführerin Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH), FAMAB Geschäftsführer Jan Kalbfleisch oder Axel von Hagen (von Hagen GmbH), zum Dialog über aktuelle Themen der Branche ein.

Neben der geplanten Runde auf der Talk Plattform am 20. Januar, referiert Prof. Dr. Dirk Hagen vom Wissenschaftlichen Beirat des Kongressfachverbandes degefest zum Thema „Begegnung vs. Interaktion – Kann hybrid überhaupt Interaktion und Austausch? Wo hat hybrid seine Grenzen?“. Abwechslungsreich bleiben auch die folgenden Monate bis zur internationalen Fachmesse für Erlebnismarketing: Ab Februar sind im zweiwöchigen Turnus weitere Experteninterviews geplant. Eventpsychologie-Experte Steffen Ronft gibt am 3. Februar einen Einblick zum Thema „Veranstaltungen wirksam optimieren“.

Am 17. Februar referiert Clemens Arnold von 2bdifferent zum Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Er zeigt, wie sich nachhaltiges Denken durch COVID-19 aktuell geändert hat und welche Folgen dies für zukünftige Events haben kann. Die digitale Verleihung des BrandEx Awards ist für den 3. März geplant.

„Die große Besonderheit der BOE Red ist nicht nur ihr Termin im Sommer“, sagt Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Unternehmensgruppe: „Auch der Weg bis zur Messe selbst bietet BOE-Ausstellern und Fachbesuchern zahlreiche digitale und frische Highlights, die die Wartezeit bis Juni verkürzen.“



